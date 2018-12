Kløften lokker med dunkende danserytmer

Pris i USA

Fredag gælder det først DJ Aligator, der har dansk-iransk baggrund og dukkede op på musikscenen for 18 år siden. Han har vundet prisen "The best DJ of the year" i New York og var den første dansker, der blev nomineret og vandt prisen.

DJ Aligator har solgt flere end seks millioner kroner og været med på 14 millioner opsamlingsplader, ligesom han har optrådt i 40 lande, inden han lander i Kløften til juni.

Tyskland har eksporteret dunkende danserytmer siden 1970ernes glade dage med Boney M og andre fra "The Munich Sound" og to af partyets optrædende er da også tyske.

Fredag gælder det producer-teamet The Italo Brothers, der dukkede op i 2005. Gruppen står bag hittet "Stamp on the ground" og har især haft succes i Skandinavien og Centraleuropa.

Også Sash er tysk og har leveret hits til alverdens diskoteker siden 1995. Producerteamet har solgt 14 millioner plader på verdensplan.

Endelig kommer danske Barcode Brothers, der blev dannet i København i 1999 og næsten med det samme fik et hit med "Dooh Dooh", der året efter blev kåret til årets danske clubhit. Barcode Brothers optræder sammen med DJ Sash om lørdagen.