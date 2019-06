Kløften Festival - så er sidste navn på plads

HADERSLEV: Godt 14 dage før årets Kløften Festival er allersidste navn på plads. Det er årets vinder af Kløften Kontest, der blev afholdt på Banehuset i Sommersted.

Vinderen, der dermed skal optræde på Beach-scenen om lørdagen, blev singer-song-writeren Esben Kronborg. Til overraskelse for nogle slog han ene mand med sin guitar de konkurrerende bands i Banehuset.

I hjembyen Horsens er han et kendt navn. I 2018 udgav han sit første album på dansk efter at have udgivet to plader med engelsksprogede sange. De første albums med tilhørende singler blev spillet på DRs P4, og i 2018 havde han givet 500 koncerter rundt om i landet.

Overgangen til danske sange begrundede Esben Kronborg med, at han ville skrive "den bedst mulige sang", og det kunne han bedre på dansk, fordi han her kunne få nogle nuancer ind i teksten, han ikke kunne ramme på engelsk.

Esben Kronborg droppede i 2018 et lærerjob, en pladekontrakt og en turné for at kunne hellige sig sangskrivningen til det første danske udspil.