Kløften Festival pønser på scene nummer seks

Festivalen overvejer at etablere en scene for spoken words. Største problem: Hvor skal den være?

- Det er meget oppe i tiden, hvad man for eksempel kan se på Fyn, så det er et af de nye tiltag, vi arbejder med. Vores største problem er: Hvor skal den ligge, fortæller Erik Kock fra festivalgruppen.

I givet fald bliver der tale om en scene for spoken words, altså en blanding af musik og det talte ord.

Ord er in

Scener med samtaler, digtoplæsning og andre former for udfoldelser med ord, findes blandt andet på Heartland Festivalen ved Egeskov Slot på Fyn. Her deltog i år folk som Salman Rushdie, Jørgen Leth, Merete Pryds Helle og Peter Høeg.

I Odense findes en decideret spoken word-festival, der ifølge fyens.dk i 2016 havde 3000 besøgende.