Kløften Festival klar med flere guldkorn

Der bliver for alvor "Fut i fejemøjet" når Rasmus Bjerg, ikke smider tøjet", men giver den som John Mogensen ved dette års Kløften Festival.

Bjerg, der spillede hovedrollen i Bornedals film, "Så længe vi lever" leverer et show med den korte titel. JOHN. Fra Kløften Festival lyder det blandt andet om showet:

"Det kombinerer live koncert, teater og et spektakulært visuelt show, designet til at indhylle publikum i en folkelig og festlig stemning, hvor man skal anstrenge sig godt og grundigt for ikke at synge med."

Og man kan næste også få lyst til at kigge på "Fugle" når Djämes Braun indtager scenen om lørdagen. På de blot fem år Djämes Braun har eksisteret, er det blevet til over 30 millioner views på YouTube, et år konstant i Top-10 på hitlisterne, deltagelse i TV2s "Toppen Af Poppen" og mere end 50 millioner streams på Spotify. Et par af Djämes Brauns numre er også at finde på Kløften Festivals åbne Spotify playliste, som giver et par appetitvækkere på de mange kunstnere, der lægger vejen forbi den fesivalen, der falder den weekend, hvor skolernes sommerferie begynder.