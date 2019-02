Kløften Festival: Alle navnene er på plads

HADERSLEV: Så faldt de sidste brikker på plads. Årets Kløften Festival kommer til at byde på 43 koncerter. De sidste navne er sangeren Node, Thøger Dixgaard, WhoMadeWho, Superloader og Nalle and His Crazy Friends.

Rock Nalle, der har været på den danske scene siden slutningen af 1950erne kommer med band bestående af blandt andre Søren Rislund. Han var i mange år den ene halvel af komikerguppe Monrand og Rislund, men mistede sin mangeårige makker og ven, Jan Monrad, der døde pludseligt i efteråret 2015 af en blodprop.

Mindre kendt er det, at Søren Rislund har bevaret en livslang forelskelse i blues, siden han købet sin første - brugte - mundharpe i begyndelsen af 1960erne.

Yndere af rock i den hårdere ende af skalaen kan se frem til Superloader, der optrådte på Kløften for to år siden. Gruppen udsender singler hen over foråret 2019 med rock a'la Foo Fighters Queen of the Stone Age og D.A.D.

Helt endeligt er programmet for øvrigt ikke. Det er stadig en hemmelighed, hvem der bliver solist for SMUK, der optræder lørdag middag.