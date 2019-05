Klima fik SF'er op i det røde felt

SFs Bent Iversen kaldte Haderslev Kommunes klimapolitik for fodslæbende og undrede sig over, hvorfor der ikke etableres solceller ved den nye skole i sydbyen.

- Lad mig slå fast, jeg synes, det er godt, at der er fokus på energibesparende tiltag, men der er behov for at komme op i gear, både med hensyn til den centrale lovgivning og lokalt, lød det fra Bent Iversen, som pegede på tåbeligheden i de bureaukratiske regler, der gør det stort set umuligt for kommuner at opstille eksempelvis solceller ved eller på eksisterende bygninger.

- Det er slet ikke ambitiøst nok, faktisk på grænsen til at være fodslæbende langsomt, sagde SF'eren, som tidligere har fået nedstemt et medlemsinitiativ om, at Haderslev Kommune skal indgå i et forpligtende samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, der årligt skal nedbringe kommunens CO2-udslip med to procent.

Det slog SFs Bent Iversen til lyd for, da byrådet på sit seneste møde diskuterede energipolitikken for Haderslev Kommunes ejendomme de næste fire år frem samt besluttede, hvordan en million kroner fra en pulje til klimaforbedringer skulle bruges.

Seks ugers sommerferie

- Men det gælder ikke for nybyggeri, og derfor undrer jeg mig voldsomt over, at man ikke har solceller med i forbindelse med det nye skolebyggeri i sydbyen.

Bent Iversen oplyste, at han havde spurgt forvaltningen, som gav et svar, som han langt fra er tilfreds med:

- Jeg fik, at vide, at skolen er lukket i juli, hvor solen skinner mest. Men hold op, hvor er det noget sludder. Det er et dybt ukvalificeret argument. I maj og juni skinner solen jo også, den skinner også i juni og august, september og oktober, og i april har den da skinnet rigtig meget, sagde han og opfordrede til, at der kommer mere speed på klimatiltagene.

- Der er behov for større politiske ambitioner på området og for at der bliver taget et opgør med det lokale fodslæberi, så embedsfolkene bliver klædt ordentligt på. Seks ugers sommerferie bør ikke være en hindring, sagde Bent Iversen.

Også transportområdet og Haderslev Kommunes indkøbspolitik fik kritik af SF'eren, som mener, at netop her er der mulighed for at sætte ind i stor stil.

- Jeg har virkelig ikke noget imod, at der udskiftes armaturer og termostater, men økologi, bæredygtighed og grøn omstilling er det, der virker, sagde SF'eren, der undrede sig over, at Socialdemokratiet havde stemt imod, at Haderslev bliver klimakommune.