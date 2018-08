Haderslev: Freja ejendomme har sat en smuk kontorvilla til salg i Haderslev. Den hvidpudsede villa har tidligere været anvendt af Kriminalforsorgen og er senest istandsat i 2005.

Det er en klassisk murermestervilla, der ligger på Ny Allégade 9 i et villakvarter præget af liberalt erhverv, tæt på gågaden og fjorden. Villaen stammer tilbage fra 1912 og har mange smukke detaljer som karnap, en svungen trappe og fritliggende spær på øverste sal. Dertil kommer flotte trægulve. Ejendommen er på 378 kvadratmeter på tre etager. På 2. sal er der kantine.

- Ejendommen er velegnet til en virksomhed, som gerne vil have repræsentative rammer uden at gå på kompromis med hyggen, siger salgschef i Freja ejendomme, Per Kondrup.

Foran villaen er der plads til at parkere to biler, mens der er mulighed for at skabe et hyggeligt gårdrum i baghaven. Haven vender mod vest og er i dag indrettet med en stor græsplæne.

- Er du privatperson og drømmer om at omdanne den til privatbolig igen, tror jeg også, det vil kunne lade sig gøre. Men det er i sidste ende op til Haderslev Kommune, slutter Per Kondrup.