Klar til Sønderjylland rundt

Aller: Aller bliver lørdag 17. august igen invaderet af cykelmotionister, der alle skal cykle det 29. Sønderjylland rundt.

De første 27 år blev deltagerne sendt sydpå og cyklede rundt på ruter af forskellige længder og sværhedsgrader.

I fjor besluttede arrangørerne at ændre ruterne, og sende alle nordpå omkring Skamling, Binderup, Grønninghoved, Vonsild, Harte, Ejstrup, Skanderup med mere.

140 kilometer ruten går nu forbi Harte kirke, Landbrugsmuseet, Ferup, Vrå, Fynslund og Lejrskov til Ejstrup.

MTB ruten i fjor var en nyskabelse. Den er også med i år med en helt ny rute på omtrent 58 kilometer. Der kører i år motorcykler cirka 100 meter foran den første gruppe på hver distance. Den kører kun med den første halvdel af ruterne for at vise andre trafikanter, at der kommer en gruppe cykelmotionister efterfølgende.

Der er også flere personer på strategiske områder, for at hjælpe og vejlede trafikanter og cykelrytterne.