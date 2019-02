Kirken går ind i klimakampen

HADERSLEV: Søndag den 10. marts mødes en gruppe indsamlere i Haderslev Domsogn. i lighed med indsamlere i resten af landet skal de den dag ud på den årlige sogneindsamling.

I år går de indsamlede midler til klimaindsatsen overalt, men først og fremmes i fattige lande, hvor der mangler rent drikkevand og kloaksystemer, der kan aflede vandet ved oversvømmelser. Det anslås, at klimaforandringer bærer skylden for, at 821 milioner mennesker ikke kan spise sig mætte.

Indsamlerne mødes ved Den gamle Latinskole mellem klokken 10 og 11.30. Man kan melde sig til vi www.blivindsamler.dk. Mimo