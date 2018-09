Kirkefolk: - Vis os, hvor vi sviner med pengene

Domprovst Torben Hjul Andersen er medunderskriver af et debatindlæg. Her efterlyses svar på hvor i provstiet, der "svines med pengene". Arkivfoto: Timo Battefeldt

Benny Bonde(LA) vil ikke give konkrete eksempler på, hvor i kirken, der "svines med pengene", som han sagde på et byrådsmøde. Problemet er generelt for Folkekirken, mener han.

HADERSLEV: - Hvis der bliver svinet med pengene, vil vi gerne have eksempler. Sådan slutter et indlæg fra formanden for Haderslev Domprovsti Helge Jacobsen og domprovst Torben Hjul Andersen. De går i brevet i rette med byrådsmedlem Benny Bonde (LA), der på byrådsmødet den 25. september slog fast, at der "svines med pengene", da politikerne skulle stemme om næste års budget for kirkerne i Haderslev.

De skal altså ikke provokere mig ret meget mere. Benny Bonde (LA)

- Uforskammet Men Benny Bonde ønsker ikke at gå ind i debat om konkrete eksempler på fråds med pengene i domprovstiet med provstiformanden og domprovsten. - Det er helt generelt. Jeg er gammel nok til at huske de historier fra hele landet om menighedsråd, der køber dyre Wehner-møbler, siger byrådsmedlemmet til JydskeVestkysten. I brevet anfører de to kirkefolk, at Haderslev råder over en domkirke af national og international betydning. Den er under renovering nu - en renovering, der skal fortsætte i de kommende år, og det er dyrt. Derfor kan ikke nedsættelse af kirkeskatten ikke komme på tale, skrev de til Haderslev Kommune, da de sendte budgettet til byrådet. Og det var netop den bemærkning, der gjorde Benny Bonde vred. Han mener, at tonen er uforskammet: - Vi sidder i budgetforhandlinger og vender hver krone og øre, og så skriver de to bare, at en nedsættelse ikke kan komme på tale. De er simpelthen ikke virkelighedsnære, mener Benny Bonde.