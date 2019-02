Toiletbygning er blevet hærget, og Vojens Kirke er senest skæmmet med et hagekors på facaden. Vi har sendt video til politiet, fortæller kirkeværgen.

VOJENS: Vojens Kirke og bygninger i nærheden af den er hærget af hærværk og hagekors. To gange er en toiletbygning blev raseret, og senest har ukendte gerningsmænd malet et grønt - og forkert udført - hagekors på den hvidkalkede kirkebygning.

- Vi kan jo ikke vide, om det er de samme hærværksmænd, men vi har en formodning om, hvem de kan være. En borger har optaget en video af nogle unge, der bruger toilettet, og den har vi sendt til politiet.

Det fortæller kirkeværge Preben Holmberg, der også oplyser, at man på videoen ser de unge er ved toilettet, og at det passer med tidspunktet, hvor et kanonslag bliver fyret af inde i toiletbygningen.