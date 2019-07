Killinger blev efterladt: - Det er noget svineri

Oppe i et træ sad to killinger og mjavede. Labrador opdagede dem. Nu er de på internat.

Hun mener, at hun kan genkende kattene fra et opslag på Facebook, hvor to lignende killinger var sat til salg. Det opslag er fjernet nu. Hun har lokaliseret sælgerens adresse og mener ikke, at de to killinger kan være gået så langt selv.

Adopter dyr

Internatet modtager cirka 70 katte om ugen og finder nye hjem til omkring 1000 om året.

- En ansvarlig ejer sørger for at få sine katte neutraliseret, så de ikke laver killinger, som man ikke ønsker at tage ansvaret for, siger leder af internatet Lene Frahm.

Melder ejeren sig ikke, sørger internatet for det. Udover neutralisering får killingerne orme- og loppekur, bliver chip- og øremærket og får startvaccine. Og så bliver de lagt ud på hjemmesiden igen under "adopter dyr" til nye ejeren.

- Vi sikrer os, at de er sunde og raske.

Finder man efterladte katte i naturen, grøfter, containere, skraldespande eller hvor uansvarlige ejer ellers smider dem, kan man indlevere dem gratis på et af landets internater. Men man skal lige ringe på vagttelefonen 1812 først.

- Men det er ikke gratis, hvis man som privat person har et kuld killinger, som man ikke kan finde nye ejer til. Det er jo ikke sådan, at man bare kan komme her og aflever sine dyr, fordi man ikke ved, hvad man skal stille op med dem, indskyder Lene Frahm.

Lige nu kan man adoptere både hunde, katte, kaniner og småfugle som undulaten Leif og parakitten Stanley på https://www.dyrenesbeskyttelse.dk/adopter-et-dyr. Der går en uges tid før Ebbe og Ebba måske ender der.