Kerstin har netop fået en ny lever

Kerstin Book, 45 år, fik for cirka ni uger siden en ny lever. En ny billet til livet, hvilket hun sætter stor pris på og er taknemmelig for. Foto: Connie Bøgwad Schmidt

Kerstin Book fra Haderslev stråler om kap med den første forårssol. En sol, hun kunne være gået glip af, hvis ikke det havde været for den organdonor, hvis lever nu på niende uge lever videre i Kerstin.

HADERSLEV: Hun sidder på en motionscykel. Hvert et pedalsving skal tvinges igennem. Det er langt fra hendes yndlingsmotionscykel i motionscentret Opstrammeren i Haderslev. Hun kalder den for en "sofacykel", men de andre maskiner er blevet for hårde for hende. Hun er træt og forpustet, alligevel har hun tvunget sig over i centret, der er som hendes andet hjem, og hvor hun træner to timer om dagen. Men trætheden og den manglende energi er blevet værre i løbet af de forgangne måneder. Hun ved selv, hun lever på lånt tid, og den er ikke ret lang. Kerstin Book har i mange år lidt af en yderst sjælden leversygdom og har vidst, at hun på et tidspunkt skal have en ny lever. I juni sidste år blev hun sat på venteliste til en ny lever, og hjemme står en taske pakket og klar til, at hun kan haste afsted til Rigshospitalet, hvis en passende lever pludselig dukker op. I løbet af efteråret er sygdommens styrke eskaleret, og trinene på "sofacyklen" er rigtig tunge, så da telefonen pludselig ringer, er det en kærkommen pause. Men opkaldet skal snart vise sig at være meget mere end en kærkommen pause. Det er muligheden for en forlænget tur i livets karussel. Datoen er den 20. januar og klokken er 17.15. Opkaldet er fra Rigshospitalet. De har en mulig lever på vej. Kerstin hopper ud af "sofa-cyklen", tager hjem, skifter tøj og venter på taxien, der skal køre hende til Rigshospitalet, og snart er hun også på vej.

Kort om organdonation



De donerede i gennemsnit tre til fire organer.



Den ældste var 84 år, og faktisk var næsten hver tredje organdonor over 70 år.



Der var ved udgangen af 2017 448 personer, der ventede på et organ.



Heraf 28 der ventede på en ny lever.



To døde, mens de ventede på en ny lever.



Over en million danskere har taget stilling til organdonation.



I region Syddanmark har 189.131 mennesker taget stilling, svarende til 16 procent.



I Donorregistret kan man registrere sig med enten fuld tilladelse, forbud, ved ikke, tilladelse med pårørendes accept eller begrænset tilladelse til kun at udtage visse organer.



Du kan på hjemmesiden I 2017 var der 97 personer, der blev organdonorer.De donerede i gennemsnit tre til fire organer.Den ældste var 84 år, og faktisk var næsten hver tredje organdonor over 70 år.Der var ved udgangen af 2017 448 personer, der ventede på et organ.Heraf 28 der ventede på en ny lever.To døde, mens de ventede på en ny lever.Over en million danskere har taget stilling til organdonation.I region Syddanmark har 189.131 mennesker taget stilling, svarende til 16 procent.I Donorregistret kan man registrere sig med enten fuld tilladelse, forbud, ved ikke, tilladelse med pårørendes accept eller begrænset tilladelse til kun at udtage visse organer.Du kan på hjemmesiden www.organdonor.dk læse meget mere om organdonation og registrere dig - både med tilladelse og forbud. Arten af dit tilsagn er ikke det væsentligste, men derimod det ,at du tager aktivt stilling.

Hvad nu hvis? Hun tør ikke helt at glæde sig, fordi det er jo ikke sikkert, at leveren kan bruges, eller at den passer. Hun ved egentlig ikke, hvad hun tænker under køreturen til København, fordi der er 1000 tanker der går gennem hendes hoved. Heldigvis viser det sig, at chaufføren har prøvet turen før med andre patienter. Han har desværre også prøvet at køre nogle hjem igen, fordi transplantationen alligevel ikke kunne gennemføres, for eksempel på grund af infektioner eller lignende. Kerstin er næsten sikker på, at det vil ske for hende. På Rigshospitalet mødes hun af sin søster, der bor i København. De første timer går med test og blodprøver, scanninger og vurderinger. De to søstre slår "lejr" på Kerstins enestue og ordner verdenssituationen. Ved 00.30-tiden, godt syv timer efter opkaldet på motionscyklen, kommer der en læge med gode nyheder: - Han siger, at leveren kan bruges, og at den passer til mig, fortæller Kerstin. Ved tre-tiden køres Kerstin ned på operationsstuen, og de næste ni timer arbejder dygtige læger og sygeplejersker med hende. Selve transplantationen varer i syv timer. Op ad dagen overføres Kerstin til intensiv, men allerede om aftenen, ved 19-tiden, vågner hun lidt, får røret trukket ud af sin hals, og næste dag overføres hun til sin stamafdeling. - Da sagde alle sammen til mig, at det var lynhurtigt, men jeg havde jo også gjort forarbejdet: trænet og passet godt på mig selv, siger den 45-årige kvinde med et varmt, men alvorligt glimt i øjet. Allerede på andendagen er Kerstin på benene med en såkaldt "talerstol", som er et stativ med hjul på, som man kan læne sig over. På tredjedagen nøjes hun med at støtte sig til stativet med medicin, og på fjerdedagen tager hun trapperne. I første omgang kun et par etager ned, fordi Kerstin opholder sig på 12. etage. Det varer dog ikke længe før Kerstin udfordrer alle tolv etagers betontrapper.

Dybt taknemmelig Leveren har det godt i Kerstin, og Kerstin har det godt med leveren: - Det er så stort, og jeg er dybt taknemmelig for, at der er nogen, der besluttede sig for at donere leveren. Jeg ved slet ikke, hvem det er. Om det er den pågældende selv eller vedkommendes pårørende, der har taget beslutningen, uanset hvem, så er jeg bare dybt taknemmelig, siger Kerstin. Kerstin og hendes nye lever går så godt i spænd, at allerede på dag ni begynder personalet at tale om at udskrive hende om et par dage. Det gør Kerstin en smule ængstelig, på den anden side, så skal hun jo også videre, så hun begynder at forberede sig. Men så kommer en lille djævelsk bakterie på tværs, på grund af en lækage i galdegangene, hvilket er en kendt komplikation ved levertransplantationer. "Den djævelske bakterie udsætter udskrivelsen, og forlænger Kerstins ophold på Rigshospitalet med fem uger. Tiden er lang, men via Facebook holder hun kontakt med omverdenen, især træningsvennerne i Opstrammeren, og det giver styrke. - Jeg er så taknemmeligt for deres opbakning, alle de "thumbs up" som de har sendt undervejs og de mange hilsner, det kan næsten ikke beskrives, lyder det rørt fra Kerstin. Ja, selv om hendes pause fra centret bliver noget længere end planlagt, så har vennerne i Opstrammeren har langt fra glemt hende. Centret sender derfor også en buket blomster til hende - til stor overraskelse for kirurgen: - Får du blomster fra dit motionscenter spurgte han. Så sagde jeg til ham, at jeg jo havde fortalt ham, jeg var en flittig gæst i centret, ler Kerstin. Kerstin er under opholdet indlagt på en specialiceret afdeling, hvor hun mødte flere andre, der som hun, fik en ny lever. For Kerstin var det livsbekræftende at møde alle disse mennesker, der levede livet trods dystre udsigter. Fælles for dem alle, inklusiv Kerstin, var, at de kun var omgivet af dedikerede og dygtige læger og sygeplejersker.