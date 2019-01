Kenneth Hansen sad fast i et hegn - fik alligevel sølv ved DM

HADERSLEV: Den lokale cykelcrossrytter, Kenneth Hansen, sikrede sig en sølvmedalje ved de danske mesterskaber, der blev afviklet i Odense.

Han var 42 sekunder efter Sebastian Fini, der dermed genvandt sin mesterskabstitel.

Med placeringen som nummer to viste Kenneth Hansen, at han er på vej mod storformen. Den har ellers haltet en smule i løbet af efteråret, fordi han har døjet med tandproblemer.

Kenneth Hansen kørte et godt løb og mente også, at han kunne have hentet Sebastian Fini, men en fejl blev dyr for ham.

- Jeg laver en kæmpe fejl efter tredje omgang. Det koster mig cirka den afstand, som jeg er bagefter med, sagde han blandt andet efter løbet til internetmediet feltet.dk.

- Jeg hænger fast i et hegn. Simpelthen på grund af vinden, som tager fat i det, så jeg er nødt til at stoppe op, hoppe af cyklen og gå tilbage. Det er, hvad der kan ske, men selvfølgelig ærgerligt, tilføjede han.

Den næste store opgave, der nu venter Kenneth Hansen, er verdensmesterskaberne. De køres i Bogense den 2. og 3. februar.