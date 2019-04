Kendt salon skifter adresse i påsken: Flytter til Jomfrustien

HADERSLEV: En kendt Haderslev-salon skifter snart adresse.

Påskeferien skal bruges på at flytte Salon Norma.

Onsdag den 17. april har Taimi Aagaard Pedersen og Britta Knudsen sidste arbejdsdag i salonen i Dampassagen, og torsdag den 25. april åbner de på Jomfrustien 6.

- Vi glæder os rigtig meget. Jomfrustien er en gade, hvor der kommer til at ske rigtig meget i fremtiden. Det er stadig centralt i byen med gode parkeringspladser i nærheden, så vi har en rigtig god mavefornemmelse, fortæller Taimi Aagaard Pedersen og Britta Knudsen.

Det har bestemt ikke været en nem beslutning at rykke teltpælene op efter otte år i Dampassagen.

De to frisører har været glade for at bo i passagen og brugt en masse kræfter og penge på at indrette deres salon.

Men omstændighederne, som vi tidligere har beskrevet i ugeavisen, gjorde, at de ikke kunne blive i Dampassagen.

Salonen havde oprindeligt lejet lokalet af Matas, som nu er flyttet.

Butiks-kompleksets administrator, advokatfirmaet Accura i København, ville have det dobbelte i husleje, så derfor begyndte Taimi og Britta at lede efter noget andet i midtbyen.

De faldt for lokalerne på Jomfrustien 6, der ejes af den lokale ejendomsinvestor Palle Seide fra Seide Invest.

- Det er nogle dejlige lyse lokaler, der er indrettet i en blanding af New Yorker - og nordisk stil, men vi får også selv lov at sætte vores præg på det. Vi tager selvfølgelig alt vores inventar med, og så har vi også haft en indretningsarkitekt indover fra hårfirmaet I.C.O.N Denmark, som vi i forvejen har et rigtig godt samarbejde med, fortæller Taimi Aagaard Pedersen og Britta Knudsen.

På Jomfrustien får de cirka 100 kvadratmeter som nu, men der er højere til loftet, så lokalerne virker større.

- Vi glæder os til at sætte det sidste touch på lokalerne dernede, siger Taimi og Britta.

Fra starten for otte år siden har Salon Norma været en miljøvenlig salon.

Udover at alle produkterne i salonen er miljøvenlige, så sorteres alt emballage til genbrug.

Salonen hedder Norma som en hyldest til Norma Jean Baker, bedre kendt som Marilyn Monroe, der var et stort stil-ikon.

Et nyt kapitel begynder den 25. april på Jomfrustien.

- Vi er superglade for, at vi med ro i maven har fundet noget, vi kan se os selv i, slutter Taimi Aagaard Pedersen og Britta Knudsen.