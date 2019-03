HADERSLEV: - Det var bestemt ikke sådan jeg havde tænkt at slutte efter at have kæmpet i så mange år for at bygge virksomheden op, men det er som det er.

Sådan siger Rico Soos, stifter og indehaver af Adformation. Det er Skat, der har begæret virksomheden konkurs, og det ægrer Rico Soos:

-Vi havde en skattegæld, da vi gik ind i 2018, og den var vi indstillet på at betale. Skæbnen ville bare, at 2018 blev et rigtig dårligt år, hvor alt, hvad der kunne gå galt, også gik galt - på flere planer. Men vi kæmpede os tilbage, og blev i stand til at afvikle på gælden inden for forholdsvis kort tid. Det ville vi naturligvis gerne og fremlagde derfor en realistisk plan, men Skats afdeling, Gældsstyrelsen, var ikke længere interesseret i dialog. I stedet lå der en indkaldelse til skifteretten.

- Adformation har jo tidligere har haft mange opgaver for VUC Syd, opgaver og aftaler, der ikke blev fornyet, har det haft indflydelse på jeres resultater?

-Nej, det har det ikke, fordi de aftaler stoppede allerede tilbage i 2017, lyder det fra Rico Soos.