Kendt butiks-ansigt skifter til lingeri

HADERSLEV: Torsdag den 1. august fik Anette Boysen sin ilddåb som butikschef for Change i Storegade Haderslev.

Der var travlhed fra morgenstunden i butikken, der i øjeblikket kører slutspurt på udsalget.

- Det er nyt for mig at være med kunderne helt inde i prøverummet. Det er noget mere intimt at rådgive kunderne om de rigtige størrelser på BH'en, men det har jeg det helt fint med, siger Anette Boysen med et stort smil.

Siden april og til udgangen af juli var hun ansat som vikar hos nabo-butikken Vero Moda.

Det var her, hun blev spottet af Changes salgstræner, der opfordrede hende til at søge den ledige stilling som butikschef.

Oprindeligt er den 39-årige Anette Boysen udlært frisør.

Hun har tidligere været hos Kaj Grodt, der drev Deres Frisør, på Jomfrustien.

På et tidspunkt fik hun lyst til at prøve kræfter med mediebranchen.

I otte år var hun ansat som salgskonsulent hos JydskeVestkysten i Haderslev, inden hun besluttede sig for igen at skifte spor og blive blæksprutte i Büchert VVS, der ejes af hendes daværende kæreste.

- I fire år varetog jeg alt fra salg til indkøb, bogføring, optimering, tilbud og ordre for firmaet. Jeg implementerede også et nyt system, der egentligt gjorde mig selv arbejdsløs, fortæller Anette Boysen, som er mor til en dreng på 12 år.

Hun stammer oprindeligt fra Aabenraa men har boet i Haderslev, siden hun var 16 år gammel, så hun kender byen ud og ind og har en stor kontaktflade.

Change er en danskejet kæde, og Anette glæder sig til de nye udfordringer i butikken i Haderslev, der de senere år har haft flere skiftende chefer og ansatte.

- Mange af de medarbejdere, der har været her, er videre, så jeg skal sætte mit præg på butikken med nye folk, konstaterer Anette.

Hun får tre ansatte under sig i butikken, og hun glæder sig til at komme i gang.

- Jeg har taget nogle store spring ud i noget nyt igennem mit arbejdsliv, og jeg vil gerne være med til at løfte den her butik, siger Anette Boysen.