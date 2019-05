Kendt børnetøjskæde rykker ind i BR's gamle lokaler

Name It åbner i det tidligere Fætter BR på Gravene i løbet af sommeren. Der bliver efter planen pop-up butik fra den 15. juni, og den nye butik åbner den 28. eller 29. august.

I slutningen af august åbner så den nye Name It, der bliver indrettet efter et helt nyt koncept, hvor hele sortimentet af tøj til børn i alderen 0 til 16 år vil blive præsenteret de forskellige afdelinger: Babyer, mini, kids og tweens.

Men da det ikke er lykkedes for kæden at finde en butiksindehaver til Haderslev, bliver det altså Name It kæden, der rykker ind i det attraktive lejemål på Gravene.

Det er den Bestseller-ejede kæde Name It, der er på vej til byen.

Landechefen er lokalkendt

Til teenagerne har Name It det populære mærke LMTD.

Desuden er kæden klar med et nyt mere eksklusiv børnetøjs-mærke, der bliver lanceret i forbindelse med åbningen i Haderslev, der bliver en af de største butikker i Name It kæden.

- Det bliver så stort, at vi får mulighed for at lave legehus dernede, fortæller kædens landechef Lene Høyrup.

Selv om hun bor i Odense, så har hun et særdeles godt kendskab til Haderslev og byens forretningsliv.

Hun stammer nemlig fra Starup og stadig familie og veninder, hun jævnligt besøger i Haderslev.

- Så jeg kender byen ret godt og tror, at der er plads en Name It i den. Vi har i dag 27 butikker fordelt over hele landet, men vi har ingen butikker i Sønderjylland, og derfor vil vi gerne til Haderslev, fortæller Lene Høyrup.

Det er efterhånden flere år siden, at Haderslev mistede sin sidste rendyrkede børnetøjs-butik, da Tina Valentin lukkede Valentina i Bispegade.

Den nærmeste Name It butik ligger i dag i Kolding Storcenter.

Derfor bliver det et stort aktiv for Haderslev bymidte, at den nu igen får en børnetøjsbutik, der kan være med til at trække kunder til fra et stort opland.

Udlejer Palle Seide glæder sig også over, at Name It vil til byen.

Det lykkedes ikke i første omgang med Bog & Idé/Legekæden, da kæden mangler en butiksindehaver, men kæden er stadig interesseret i Haderslev.

- Hvis det lykkedes at finde én, så skal vi nok også finde et lokale til dem, siger Palle Seide.

Det er Thomas Christensen fra Arkitekter Syd, der har formidlet lejemålet på Gravene til Name It kæden.

- Vi har et samarbejde med nogle ejendomsselskaber, som vi hjælper med at finde lokaler, indrette nye butiks-lejemål og så videre i hele Sønderjylland. Name It har været interesseret i at komme til Haderslev længe, og det er jo en fantastisk beliggenhed, kæden får på Gravene. Det er også fantastisk for byen, at vi får så stort et koncept hertil. Det skulle også gerne være med til at generere, at der kommer nogle flere nye butikker til, konstaterer Thomas Christensen.