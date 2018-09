Kendt Haderslev-salon får ny ejer

Frederikke Lassen overtager per 1. oktober Hårdesign i Nørregade 37. Hun er udlært i salonen hos Jeanette Nielsen, som forlader faget af helbredsmæssige grunde.

HADERSLEV:Efter at have drevet Hårdesign i Nørregade i knap 13 år, giver frisørmester Jeanette Nielsen per 1. oktober stafetten videre til Frederikke Lassen.

21-årige Frederikke er udlært i salonen og brænder for sit fag.

Hun føler, at hun har fået en kæmpe tillidserklæring af sin læremester, som har erkendt, at hun ikke kan holde til at være frisør længere.

- Mine arme er slidt ned, og jeg har diskusprolaps i nakken, som jeg har været i behandling for på Mølholm flere gange, fortæller den 46-årige Jeanette Nielsen.

De seneste år i salonen har hun haft daglige smerter. Kunderne og glæden ved faget har holdt hende gående.

- Selv om det ikke er af lyst men af nød, jeg stopper, så er det dejligt, at det er én, man kender og selv har oplært, der gerne vil overtage. Man ved, at salonen bliver drevet videre i den samme ånd, og jeg bliver glad, når kunder kommer og siger til mig: - Fedt, det er Frederikke, der overtager, siger Jeanette.

Hos Hårdesign skal kunderne føle sig hjemme, og de kender jargonen.

Frederikke Lassen er udlært ved Jeanette i 2017 og vender tilbage som ejer efter barsel med sit første barn, Valdemar Emil.

- Lige siden jeg var lille, har jeg vist, at jeg ville være frisør og have min egen salon engang. Min mormor havde også sin egen salon på Kløvervej, fortæller Frederikke.

Hun bor i Vojens sammen med sin kæreste Lasse, der arbejder som pædagog.

- Jeg har rigtig god opbakning på hjemmefronten. Ellers havde det ikke kunne lade sig gøre, konstaterer Frederikke Lassen, som er opvokset i Maugstrup, hvor hendes forældre stadig bor.

Udover Frederikke består de faste stab hos Hårdesign af fire andre frisører.

Ejerskiftet hos Hårdesign markeres med en reception lørdag den 29. september fra klokken 14 til 17 for nye som gamle kunder, forretningsforbindelser og venner af huset.