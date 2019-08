For Jerry Freund er det vigtigt, at elevernes forældre bliver involveret i skolens daglige arbejde. Blandt andet skal feedback være med til at gøre lærerne bedre. Foto: Jacob Schultz

Lagoniskolen i Vojens er blevet delt op i to selvstændige skoler. Skoleleder på Børne-Junioruniverset bliver Anette Staub, som i de seneste måneder har været konstitueret skoleleder for skolen, mens Ungeuniversets nye skoleleder bliver Jerry Freund. Mandag er der skolestart.

Vojens: Da Jerry Freund som barn selv var skoleelev i Vojens, kedede han sig. Han havde det nemt fagligt, og han fjollede derfor for meget rundt. Han var den skøre dreng med en kvik bemærkning, som ikke altid fik lavet sine lektier. Lærerne opfattede ham som umoden, og han blev derfor erklæret begrænset egnet til at gå i gymnasiet. Nu er han den nye skoleleder på Lagoniskolens Ungeunivers. - Jeg tror ikke, at mange havde spået, at jeg ville vende tilbage og have noget med folkeskolen at gøre igen, siger Jerry Freund.

Blå bog Er den nye skoleleder på Lagoniskolens Ungeunivers.

Var pædagogisk afdelingsleder på skolen, før han blev ansat som skoleleder.

Har været ansat på skolen siden 2012 og var lærer frem til 2017.

Er uddannet i projektledelse og organisationsudvikling på UC Lillebælt.

Er oprindeligt fra Vojens.

Er gift med Malene og har tre drenge på henholdsvis 12, 9 og 7 år.

Det er vigtigt for Jerry Freund, at der bliver taget særlig hånd om ikke-uddannelsesparate elever. Da han selv var skoleelev, blev han erklæret begrænset egnet til gymnasiet. Foto: Jacob Schultz

Lærere skal også lære Og det var da også ad omveje, at han vendte tilbage til folkeskolen. Tidligere var han sergent i forsvaret, og han ville egentlig have fortsat i det spor, men da det ikke gik, som han forventede, søgte han i stedet lærerjob som barselsvikar i Vedsted. Som skoleleder vil han gerne skille sig ud fra normen. Han vil ikke være den sure inspektør, som man skal gå og frygte på gangene. - Jeg skal repræsentere det modsatte af det, man forventer af en skoleleder. Jeg skal ikke være sur, men derimod et nysgerrigt menneske. Hvis man bliver sendt op på kontoret i undervisningen, så siger det lige så meget om undervisningen, som det siger om eleven, siger Jerry Freund. Han mener nemlig ikke, at det er eleverne, som har udfordringerne. Det er i stedet skolen, som skal rykke sig og tilpasse sig elevernes behov. - Det er lige så meget os professionelle, der skal lære, når vi er i skole, som det er eleverne, siger han.

Ungeruniverset og Børne-Junioruniverset på Lagoniskolen er blevet opdelt til to skoler med to ledelser. En fordel ved det er ifølge Jerry Freund, at beslutningerne nu kan træffes tættere på, hvor de har konsekvens. Foto: Jacob Schultz

Parerer ordrer En egenskab, som Jerry Freund har taget med fra sin tid i militæret, er loyalitet. Han har været vant til at parere ordre, og det, mener han, gør han på en måde stadigvæk i dag. - Hvis jeg som skoleleder får 100 kroner, så brokker jeg mig ikke over, hvorfor jeg kun får 100 kroner. Jeg forsøger i stedet at få mest muligt ud af de 100 kroner, siger han. Og de 100 kroner kan gå til mange forskellige og nye idéer. Jerry Freund har ikke store planer, som strækker sig langt ind i fremtiden. Hans planer rækker derimod, indtil han møder en ny person med gode idéer. - Det er ikke uambitiøst ikke at have store planer til langt ind i fremtiden. Jeg tør foreslå nye retninger, og hvis vi stiller de rigtige spørgsmål, så får det folk til at reflektere, siger han.

Ikke tilhænger af prøver Som lærer underviste Jerry Freund i dansk, idræt, biologi og madkundskab. Selvom han ofte kedede sig som elev, så var samme fag blandt hans favoritter, da han selv gik i skole. Facitorienterede fag som for eksempel matematik var han aldrig glad for. Han kunne bedre lide dansk, hvor der kunne etableres en diskussion eller biologi, hvor han lærte noget om mennesker. I forlængelse af dette, så er han ikke stor tilhænger af prøver og tests. - Det er øjebliksbilleder. Jeg vil gerne måle mine elever på, hvor gode de er til at arbejde sammen med andre og på, hvor rummelige de er, siger han. Selvom han til tider kedede sig i skolen som barn, så er der ikke meget, der tyder på, at det samme bliver tilfældet i hans nye job som skoleleder. Mandag er der skolestart.