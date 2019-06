Karneval i Haderslev: Se alle billederne

- Hvid stikker ud i mængden, og vi er god til at genbruge tingene fra år til år. Desuden forbereder vi os ofte i flere måneder, fordi børnene synes, det er sjovt, forklarede pædagog Marie Hundevadt.

Liva fra 2. årgang og hendes veninder var enige om, at det er sjovt - også at klæde sig ud - i år som klovne og i hvide dragter.

Det gælder blandt andet Haderslev Realskoles SFO, der i år derfor stillede med et kæmpestort hold og blandt andet et meget stort sambaorkester, som med trommeslag skabte den helt rigtige Rio-stemning i Haderslev.

- Vi har i år fået institutioner med, som hidtil har prioriteret at bruge fredagen inden sommerferien til at få taget en ordentlig afsked, inden børn og voksne går på en lang ferie, én af arrangørerne, Annette Latsch.

Det bliver spændende at se, om forældrene tager lidt tidligere fri, så de kan komme og se optoget.

Guldhjelme og ishockey, så kan det da næsten ikke blive mere fest. Haderslev Realskole SFO var med igen, efter at karnevallet var flyttet fra fredag til torsdag. Foto: Claus Thorsted

Dansetrup var ikke med

Ud over at fredag var blevet til torsdag adskilte dette års karneval sig også fra andre års karneval.

For første gang var der ikke en dansegruppe med. Det var lidt mærkeligt, syntes Annette Latsch:

- Det har der været siden 1985, men jeg jeg syntes, der skulle nye kræfter til, og den kan jo opstå igen, tilføjede hun.

Årets karneval begyndte og sluttede lige som sidste år i Damparken, hvor der var levende musik, hvor Gøgler Anton fik smilet frem og hvor der var hygge for alle pengene.

Igen i år sad Birgitte Lindberg i én af boderne. Her sørgede hun for, at alle børn kunne få en flot ansigtsmaling:

- Det gør jeg gerne, for det er sjovt. Karneval er en god idé og det er hyggeligt at se på alle de flotte udklædninger.

31 ansigtsdekorationer blev det til, inden optoget gik i gang. Blandt dem var også Jesper på seks år fra Gram:

- Jeg er vist nok blevet malet som et næsehorn, sagde han.