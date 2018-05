Karneval holder skansen

Endnu kan det ikke mærkes på tilmeldingen til karnevallet, at optoget ikke kan slutte på festivalpladsen i Kløften. Terrorsikring forhindrer de mange børn og voksne i at få adgang.

HADERSLEV: Kløften bliver i år lukket land for deltagerne i det årlige karneval, men foreløbigt tyder intet på, at det har negativ indflydelse på tilslutningen til optoget.

Det betyder dog ikke, at den manglede mulighed for at slutte det store optog af på festivalpladsen ikke har kunnet mærkes af arrangørgruppen:

Ender i damparken

De skærpede krav skyldes, at alle gæster på festivalen skal visiteres af vagterne. Tasker og rygsække skal klappes, og det samme skal gæsterne i år. Men det er fysisk umuligt for vagterne at visitere de mange deltagere i optoget.

- Det er en beslutning, der er taget, og vi bakkes op af kommunen, kulturelt samråd og politiet. Jeg tror, at alle bakker op om, at nu ser vi, hvad den forandring betyder, siger Annette Latsch.

I stedet arrangerer festivalgruppen en stor afslutning i Damparken, hvor karnevallet også begynder. Optoget går ad Storegade, gennem gågaden, rundt om Torvet, ned ad Nørregade og Gravene og tilbage til parkanlægget.

Med i optoget er et orkester, "Carneval Band - United in Colors'". Når deltagerne er tilbage i Damparken, bliver der underholdning, ligesom der oprettes en markedsplads, hvor børn og voksne kan hente mad og drikke.

Lige nu arbejder styregruppen på at få et samarbejde med studerende på UC Syd om karnevallet op at stå. Da karnevallet så dagens lys i 1985, var det netop et samarbejde mellem folk fra det daværende Aktivitetshus på Jomfrustien og pædagogstuderende, der lå bag.

Ikke blot karnevallet den 29. juni mærker de strengere sikkerhedskrav. Også de øvrige Kløften-gæster kan risikere længere tid i køen.