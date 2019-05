Karl-Heinz gider heller ikke mere pis

Karl- Heinz Völker på Klostret kan godt forstå, at Mogens Lorentzen har fået nok af (hunde)pis op ad sin ejendom i Apotekergade. Selv oplever han også at blive "tilsvinet", når han påpeger det respektløse i, at folk lader deres hunde tisse op

HADERSLEV: - El-standerne er helt rustne, fordi hundene får lov at tisse op og ned ad dem.

Karl- Heinz Völker slår opgivende ud med armene.

Han er frustreret over det udbredte hunde-tisseri og og ned af folks ejendomme i byens gamle gader.

Også på Klosteret, hvor Karl-Heinz bor, er der mange hunde, der får for lang snor, oplever Karl-Heinz.

Dagligt er der spor efter nyt hunde-tis på murværk og el-standere udenfor Karl-Heinz' ejendom på Klostret 3-5.

- Jeg skælder da ud over det, hvis jeg ser, at der står nogle hunde og tisser op og ned af mit hus. Men jeg får bare et dårligt svar eller en eller anden dårlig undskylding fra hunde-ejerne af, siger Karl-Heinz Völker.

Han kan sagtens sætte sig ind i, hvordan Mogens Lorentzen i Apotekergade 13 har det med at blive kaldt for "fucking idiot", fordi han har sat skilte op, hvor han venligt appellerer til hunde-ejerne om, at de ikke lader deres hunde besørge op af hans ejendom.

Også Karl-Heinz har oplevet at blive tilsvinet, når han forsøger at fortælle folk, at de må lade deres hunde tisse andre steder end op ad hans hus.

- Så får man ét eller andet dårligt svar. For eksempel "Din gamle nar - find dig et nyt liv". Det, der er galt i dag, er at visse hunde-ejerne er respektløse og taktløse. De har ikke respekt for andres ejendom, mener Karl-Heinz Völker.