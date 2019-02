Karl Erik Olesen fra Haderslev er ny radikal kandidat til Folketinget

Karl Erik Olesen, 68 år, Haderslev, er ny radikal folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds. Han blev onsdag aften valgt med absolut flertal i første valgrunde på et opstillingsmøde i Radikale Venstre Haderslev.

Det oplyser partikredsen i en pressemeddelelse.

Karl Erik Olesen er lærer, tidligere skolechef og byrådsmedlem i Haderslev. Han stillede op mod lærer og journalist Nils Sjøberg, Kolding, handelsskolelærer Ole Lynggaard Jørgensen, Vejle, og socialrådgiver Jonna Buch Andersen, Agerbæk ved Varde. Hun trak sig imidlertid et døgn før opstillingsmødet.

Karl Erik Olesen er et kendt ansigt i det sønderjyske kulturliv. Han er foredragsholder og engageret i folkeoplysning som lokal formand for Folkeuniversitetet, FOF og fritidssamvirket i Haderslev Kommune. Han står også i spidsen for opbygningen af Sønderjysk Skolemuseum og er medlem af bestyrelsen for museet på Kalvø, Det Maritime Kalvø. Som medlem af menighedsrådet i Starup ved Haderslev står han blandt andet for kirkekoncerterne.

Karl Erik Olesens løbebane tog afsæt i universitetsstudier og en lærereksamen fra seminariet i Haderslev. Han har været underviser, skoleinspektør på Hertug Hans skolen i Haderslev samt kultur- og fritidschef og skolechef i Haderslev Kommune.

I 2011 blev Karl Erik Olesen kåret som æreshertug i Haderslev.

Han er gift med Kirsten Olesen. De har fire børn og ti børnebørn.

Karl Erik Olesen afløser Hanne Lene Haugaard som folketingskandidat. Hun valgte at trække sig, da hun har fået nye job-udfordringer.