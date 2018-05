Karl Arne fra Flovt drager til Hviderusland

Pensioneret lektor Karl Arne Winther lægger i dag sine frivillige timer i Røde Kors Haderslev. Han er udvalgt til en delegation, som skal besøge Hviderusland for organisationen.

HADERSLEV: Mandag den 21. maj begynder endnu en helt almindelig uge for de fleste af os.

Men ikke for Karl Arne Winter fra Flovt, som er én af 11 frivillige fra Røde Kors, der drager til Hviderusland.

Røde Kors har i Danmark mere end 32.000 frivillige, så det er heldige elleve personer, der på mandag kan stige ombord på flyet som udsendt delegation fra Røde Kors.

Karl Arne Winther, lægger til hverdag sine frivillige timer i Røde Kors Butik i Haderslev og i førstehjælp-undervisning.

Formålet med turen til Hviderusland er at give deltagerne et indblik i det arbejde, Røde Kors laver i Hviderusland, og hvad den ulandsbistand, vi betaler, reelt går til.

- Jeg glæder mig enormt meget til at opleve den kultur, der er i landet. Det er jo et land, der har tætte forhold til både Vesten, men også Rusland, og som derfor står i en unik, men også skrøbelig position, siger Karl Arne Winther forud for rejsen.

Delegationen fra Danmark skal besøge tre- fire steder i Hviderusland, hvor Røde Kors har aktiviteter af forskellig grad.

- Det bliver især spændende at komme væk fra de store byer og se, hvordan livet er på landet, hvordan infrastrukturen er, hvordan folket har det ,og hvorvidt vores ulandsbistand kun hjælper i de store byer, siger Karl Arne.

Når delegationen vender hjem til Danmark igen den 31. maj, begynder et stort arbejde for Karl Arne Winther og de ti andre deltagere, som også skal formidle deres oplevelser.

- Jeg kommer gladeligt ud til foreninger, skoler og forsamlinger, som ønsker at blive klogere på ulandsbistand, Røde Kors og Hviderusland, slutter Karl Arne Winther, som blev pensioneret fra en stilling som lektor på Haderslev Katedralskole for mindre end et år siden.