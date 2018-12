Karina græd da hun fik brev om Hjertegaven

VOJENS: Med forsigtige skridt trådte Karina Hansen og Ove Nissen ind ad den bagerste dør ved Vojens Kultur- og Musikhus. Onsdag eftermiddag lagde Kultur- og Musikhuset nemlig rum til årets Hjertegaveuddeling. De kom for at hente den Hjertegave med julemad og godter, som de var blevet indstillet til. En indstilling, de var blevet dybt overrasket over.

- Jeg blev så rørt, jeg græd faktisk, da jeg så brevet. Tænk, at der var nogen, der havde tænkt på, at jeg kunne have brug for en hjælpende hånd, og havde gjort sig den ulejlighed at indstille mig, lød det stille fra Karina.

Hun havde sin kæreste Ove Nissen med til at hjælpe sig med at børen den tunge kasse, også han var glad:

- Det betyder, at vi har lidt flere penge at købe julegaver for til børnene. Det gør bare hele julen meget nemmere.

Parret, der bor i Nustrup har tilsammen har otte halvvoksne og voksne børn, og indtil de mødte hinanden, havde tilværelsen ikke været specielt barmhjertige ved dem.

Ved Hjertegaveuddelingen mødte de Karinas 23-årige datter Martina Nielsen. Også hun var blevet indstillet til en Hjertegave, og den faldt også på et tørt sted.

Den unge kvinde er mor til tre børn, har en i maven samt en bonussøn.

- Jeg har valgt at få de mange børn, selv om det giver mange munde at mætte, fordi jeg er imod aborter, forklarede Martina, der bor i Vojens.