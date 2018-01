Kanongod opmuntring til håndboldklub

Haderslev: Hos Haderslev Idrætsakademi er man fristet til at sige, at det går kanongodt - i hvert fald er Nordea med deres støtte til Haderslev Idrætsakademi medvirkende til, at der kan skydes med kanon, boldkanon.

Håndboldtalenterne får i disse dage nye udfordringer som atleter på Haderslev Idrætsakademi. Nordea-fonden har ydet støtte til en nyerhvervelse af de helt store, en knap tre meter høj boldkanon, Globus, med en skudhastighed på op til 140 km/t er nu en vigtig del af træningen af talenterne.

- En boldkanon giver os muligheden for, at træne væsentligt mere individuelt, eksempelvis for målvogterne, da boldkanonen har fem programindstillinger så skud og vinkler kan varieres. Samtidig giver det os en særlig mulighed for, at træne fløjspillernes kontraløb, da vi med kanonen kan ligge bolden samme sted 100 gange i træk, siger Astrid Pedersen fra Haderslev Idrætsakademi i en pressemeddelelse. /exp