Midt i postyret over et uventet kampvalg glemte formanden helt at takke afgående bestyrelsesmedlem Ole Aaris for indsatsen.

- Ja, det blev lidt rodet, og midt i det hele glemte jeg helt at takke Ole Aaris for hans store indsats i bestyrelsen gennem mange år, siger Birger Rosager, som efterfølgende har fået gjort bod på skade.

Mest ked af er han over, at han glemte sin takketale midt i postyret.

Det var så her, at tumulten ifølge direktør og bestyrelsesformanden, opstod. Afstemningen trak ud, der skulle der tælles stemmer op, og det tog tid.

60 års fødselsdag i år

I sin beretning kom formanden blandt andet ind på, at Haderslev Fjernvarme har revideret strategien om at udvide forsynings-området. Det koster selskabet penge hver gang, at en gas-kunde konventerer til fjernvarme - og det er de eksisterende fjernvarmebrugere, der skal betale regningen. Det kan også blive for dyrt at erobre nye områder.

For at afsløre utætheder i forsynings-nettet benytter fjernvarmen sig af den nyeste teknologi, hvor termografi-kameraer er blevet påmonteret droner.

- Ligeledes planlægger vi at indføre læk-overvågning, når vi i løbet af 2018 påbegynder en udskiftning af fjernvarmemålere. På denne måde kan vi se, hvis der opstår større utætheder i varmesystemet i hjemmet hos forbrugerne, fortalte Birger Rosager.

Haderslev Fjernvarme kan i løbet af 2018 fejre 60 års fødselsdag.

- Vi arbejder stadig på, hvordan vi på en passende måde kan fejre denne runde dag for vores selskab, sagde Birger Rosager.