Kampråbet til forskel

Pigerne udgør to af i alt 41 U14 hold, der fra onsdag til fredag er samlet i Vojens hallen samt hallen på Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole. Der er både drenge- og pigehold, som i forskellige række kæmper om at blive vinderne af Vojens Påskecup 2018. I sidste weekend var det U10 og U12 holdene, der løb rundt på banen, men nu er det blevet de stores tur.

Det er måske ikke så underligt, for mens de hvide spillere kommer fra idrætsklubben Firehøje IF ved Vandel, så er de grønne trøjer fra Team Haderslev-Vojens også kaldet THV. Lige nu ser det dog ikke ud til, at de gør brug af hjemmebanefordelen, da endnu et skud passerer forbi målmanden, så det nu står 4-1 til Firehøje IF.

Vojens: Den karakteristiske lyd, som opstår, når et par løbesko presses mod en håndboldbane, blander sig med råbene fra trænerbænken. En flok piger i henholdsvis grønne og hvide trøjer løber rundt på banen og forsøger at få den orange bold forbi målmændene. Selvom der er mange tilskuere på plads rundt langs væggene, så er det få, der klapper, da en pige i hvid trøje får de røde tal på måltavlen til at vise 3-1 efter fire minutters spilletid.

Det var bare et trøstemål, trøstemål. Det var bare et trøstemål, trøstemål!

Hands up

Ved halvlegen er Team Haderslev-Vojens stadig bagud til Firehøje IF. Men så sker der noget. En flok piger kommer ind og sætter sig i forreste række på de i forvejen godt opfyldte tilskuerpladser. Mens spillerne inde på banen forsøger at afværge endnu et mål, begynder sidelinjen at larme.

- Hands up, baby hands up. Gi' dem forsvar, gi' dem, gi' dem forsvar, synger pigerne synkront.

Om det er trænerens timeout, eller det nyankommet heppekor vides ikke, men det er i hvert fald et forandret Team Haderslev-Vojens, der nu er på banen. På få minutter har de indhentet de tabte mål. Heppekoret består af THV's U12-spillere, og både deres lungekapacitet og repertoire synes fuldstændigt utømmeligt, hvad enten holdet er i gang med et forsvar eller angreb.

- Vi vil se et stjernemål, stjernemål. Vi vil se et stjernemål, råber heppekoret.

I midten sidder Lea Mørk Ebsen med en bold mellem hænderne, som hun jævnligt må give slip på for at klappe i takt til tilråbene. Hun synes, at det er ligeså sjovt at heppe og se på, som det er at spille håndbold.

- Johanne er en mur. Retur. Retur, lyder det nu fra sidelinjen.

Kampen ender med 6-11 til Team Haderslev-Vojens efter en sløj første halvleg. Da tiden render ud, rejser heppekoret sig, jubler og laver bølgen til ære for deres klubkammerater. Spillerne på begge hold gjorde det godt, men i dag var der helt sikkert et kampråb og et heppekor til forskel på de to hold.