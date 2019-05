Kampen om de sidste gode lygtepæle gik i gang præcis klokken 12

Jakob Lindgreen påstod, at han er 195 cm høj. Men det skal nok passe. Derpå kørte han og makkeren Mads Hove nordpå ad Christiansfeldvej med flere plakater for at tage Chr. X's Vej ned og rundt.

HADERSLEV: En del af de gode pladser til valgplakater blev taget allerede, da EU-valget blev udskrevet. Men fra lørdag klokken 12 var det også lovligt at sætte valgplakater op til folketingsvalget. På Gammelting stod et af socialdemokraternes plakathold klar. På laget 12 gik de i gang med at hænge Jesper Petersens kontrafej op.

De bedste pladser

De mindst lige så røde folk fra Enhedslisten var også i gågaden, men de havde ikke så travlt med at komme ud og hænge plakater op, for de havde være smarte. Deres plakater var ikke specifikt rettet mod EU-valg eller folketingsvalg. Så over omkørselsvejen ved Storegade/Ribe Landevej og de parallelle gader dominerede de allerede.

- Enhedslisten har jo fået de gode pladser, erkendte konservative Henrik Mielke Ravn, som stiller op til EU-valget.

Så han stod klokken 12.02 klar ved Schaumanns fabrik sammen med makkeren John Thomsen for at tage de næstbedste pladser. Derefter gik turen nordpå til et andet strategisk sted med plakater af spidskandidaten Niels Flemming Hansen; lige under sig selv.

- Dem hængte vi op sidste weekend. Det er jo fordi, SønderjyskE er mit hjerteblod. Jeg har været frivillig i ti år. Det er jo her, folk går forbi, når de skal ind og se kampe. Jeg håber, at vi klarer den i morgen (søndag, red.). Jeg skal med til Randers.

Og så skyndte de sig videre med de sidste mange plakater.