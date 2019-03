Kammerat blev slået med en mukkert

VOJENS: På en adresse i den nordligste del af byen havde nogle kammerater fået lidt at drikke sent om aftenen den 3. november sidste år. Så kan der let ske misforståelser.

En 26-årig lokal mand mente, at en kammerat grinede af ham. Så han tog en mukkert og slog ham i hovedet. Det erkendte han i retten forleden.

- Det er meget grov vold, konstaterede dommer Peter Hageman Christensen, og idømte ham tre måneders ubetinget fængsel.

Det var faktisk mere end anklageren Kasper Nygaard Jensen havde foreslået i sin procedure. Han gik kun efter 80 dages fængsel.

- Retten er jo ikke bundet af anklagerens påstand, forklarede Peter Hageman Christensen.