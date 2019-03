Haderslev: Dagens billede fra Historisk Arkiv viser Kamma Svensson præsentere det nye julemærke i hendes arbejdsværelse i 1981.

Kamma Svensson var sønderjyde i en turbulent tid. Hendes far var en nationalsindet redaktør, der på grund af sin kompromisløse linje, blev anholdt flere gange af tyskerne. Under Første Verdenskrig boede Kamma Svensson i Flensborg med sin mor og søskende, mens faderen var indkaldt til tysk krigstjeneste. I 1920 flyttede familien Svensson til Haderslev, hvor Kamma allerede som barn besluttede sig for at være bladtegner. I 1927 blev hun student fra Haderslev Katedralskole, og efter et studieophold i Paris gik hun på Akademie i Berlin fra 1930 til 1933.

Allerede i studietiden begyndte Kamma Svensson at sende illustrerede artikler hjem til danske aviser. I årenes løb leverede hun mange vignetter og tegninger til flere aviser, og særligt søndagsaviserne og ugeblade nød godt af hendes dekorative og detaljefyldte tegninger.

På trods af at Kammas oplevelser med krig, og opvæksten i det truede Sønderjylland, gav hende en angst for en tredje verdenskrig, så lod hun ikke sin kunst hæmme af den angst, men dyrkede skønheden i hendes motiver.

I de første år tegnede Kamma ofte børnene, som var hendes modeller i dagliglivet. Omkring 1945 begyndte hun at arbejde med store farvelagte tegninger og senere også collager, ofte inspireret af bibeltekster og eventyr. Kamma Svenssons mest kendte værker er Tivoliplakaten fra 1978, det danske julemærke fra 1981 og Michelsens juleske 1982.

Du kan opleve Kamma Svenssons mange værker i udstillingen "Indblik", der er udstillet på Det Gamle Havnekontor frem til den 24. marts. Udstillingen er et samarbejde mellem Kunstforeningen og Historie Haderslev.