Kærligheden bliver vist med blomster og chokolade

Haderslev: Små kvadratiske røde og lyserøde æsker med påtryk af hjerter og søde ord står linet op på disken sammen med et mindre udvalg af blomster. Det er ikke til at tage fejl af. I dag er det den 14. februar - også kendt som valentinsdag.

I livsstilsbutikken Lohmann på Jomfrustien har der været flere kunder forbi for at købe gaver til deres kære. Selvom det er vinterferie, har de godt kunne mærke det på salget i forretningen. Indehaveren af butikken, Janne Lohmann, tror ikke nødvendigvis, at gaverne er et udtryk for, at Haderslev har taget valentinsdag til sig som tradition, men snarere bruger dagen som en ekstra anledning til at give noget til dem, de holder af.

- Alle kan jo lide at blive tænkt på, om man så er til valentinsdag eller ej, siger hun.

De fleste kunder vælger at købe en buket blomster eller en æske chokolade, men der bliver også solgt mere personlige gaver såsom smykker og creme. Hos Lohmann er det både unge og mere modne kunder, som kommer og køber gaver til valentinsdag. Fælles for de fleste er dog, at de primært er mænd. Selvom valentinsdag kan mærkes i salget komme den dog endnu ikke i nærheden af andre højtider.

- Den kan ikke sammenlignes med for eksempel mors dag, sige Janne Lohmann.