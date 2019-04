Kære DF - hold snitterne fra vores nationale minder!

Dansk Folkeparti har en udpræget sans for symboler. Sidste år og i år valgte partiet at nedlægge en krans ved mindestenen til ære for de faldne 9. april 1940 i Haderslev - et forsøg på at sætte partipolitisk stempel på vores fælles fortid.

Man skulle næsten tro, at Dansk Folkeparti på et tidspunkt har sat sig ned og lavet en liste over nationale symboler, som partiet kunne forsøge at tage patent på: Dannebrog, højskolesangene, grænsen, det danske sprog, Valdemarsdag, bøgeskov i maj, sønderjysk dialekt, befrielsen, 9. april, osv.

Højtideligholdelsen af 9. april på Sønderbro i Haderslev er ingen undtagelse. Begivenheden har nu for andet år i træk fået en krans nedlagt af den lokale DF-partiforening. I øvrigt til stor undren for det lokale menighedsråd og for en del andre, som også var til stede ved mindehøjtideligheden.

For hvad er det, vi ser? Jo, vi ser et partipolitisk forsøg på at tage patent på den nationale modstand og de ofre, der blev bragt for friheden i Haderslev hin forårsdag i 1940. Og det er - undskyld mit kraftsprog - usmageligt og upassende. Det er disrespekt for både de fire faldne fra garnisionen og de tre civile. Det er samtidig en opvisning i national tonedøvhed, som er svær at overhøre. At udvise respekt er nogle gange at holde sig på afstand. Det evner DF åbenbart ikke.

I år fylder Dannebrog 800 år og DF fortsætter med at hegne grænsen. DF vil være vaks ved havelågen på begge begivenheder, som altid, og har allerede med nogen succes haft held til at tage Dannebrog som gidsel. Jeg har hørt folk sige, at det er sådan lidt DF-agtigt at hejse flaget hjemme i haven. Flaget er begyndt at skille folk ad.

For det er jo det, der sker, når et politisk parti forsøger at møve sig ind på nationale enemærker og minder. Så går det i stykker og deler folk fremfor at samle dem. Politik splitter, samler ikke. Sker det også med 9. april, modstandsbevægelsen og befrielsen, kan det snart være slut med at fortælle vores børn om, hvad der skete dengang. Så forbinder vi det med en særlig højreideologisk kultur at genfortælle den slags. Det ville være synd og skam.

Uanset om man stemmer DF eller ej, så bør man kunne indse, at der er emner, som er så vigtige for det nationale fællesskab, at det ikke er en sag for partipolitisk plat og symbolmageri.

Stop det og hold snitterne væk.