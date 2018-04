Kæmpe renovering fik grønt lys med advarsel i byrådet

Haderslev: En kæmpe renovering af Haderslev Boligselskabs afdeling 1625 på Skovvænget og Brombærvej i det sydlige Haderslev har fået grønt lys fra Haderslev Byråd. Byrådet godkendte forleden det såkaldte skema B og stillede en kommunegaranti på mere end 409 millioner kroner for det samlede renoveringsprojekt.

Det skete dog ikke uden en advarsel fra SF og Enhedslisten:

- Denne modernisering har været længe undervejs, og det er positivt, at der nu sker noget. Det er en ældre boligmasse. Men der er et aber dabei. Beboerne får en huslejestigning på 170 kroner pr. kvadratmeter om året. For beboerne i en 90 kvadratmeter stor lejlighed vil det betyde en månedlig huslejestigning på 1275 kroner, og mange på Skovvænget og Brombærparken vil ikke have råd til at betale for det, sagde SFs Bent Iversen, der opfordrede til, at byrådet i fremtiden har fokus på, at der også er mulighed for at få billigere boliger i Haderslev.

- For hvor skal de så flytte hen? De skal jo ikke kun være afhængige af det private boligmarked, tilføjede han.

Svend Brandt fra Enhedslisten var enig:

- Det var noget, vi diskuterede, da vi i 2015 sagde ja første gang. Vi er udfordret på de billige boliger. I den nuværende situation er det endnu mere aktuelt, at vi har boliger til de fattigste. Folk skal jo have et sted at bo, sagde han.