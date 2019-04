Kæmpe biogasanlæg skal være dobbelt så stort

Bevtoft: Sønderjysk Biogas Bevtoft A/S vil fordoble sit store biogasanlæg ved Plantagevej og Langvej nær Bevtoft, så det kan levere gas til 26.000 parcelhuse.

På et ekstraordinært byrådsmøde har et enigt byråd netop sendt et forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag i offentlig høring i otte uger.

De to planforslag skal bane vej for, at der i forbindelse med det eksisterende anlæg etableres en selvstændig linje til behandling af økologisk gylle. Ud over at det eksisterende anlæg også skal udvides, skal der på lidt længere sigt desuden etableres en solcellepark i tilknytning til biogasanlægget.

Efter udvidelsen vil det samlede biogasanlæg årligt kunne øge produktionen til 42 millioner kubikmeter biometan, svarende til gasforbruget i cirka 26.000 parcelhuse.