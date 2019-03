KFUM's kvinder har noget at bevise

HADERSLEV: Der venter Team Haderslev KFUM's håndboldkvinder noget af en opgave, når topholdet i 3. division, Tved, søndag aften kommer på besøg.

Tved er rækkens suveræne førerhold og kan med en sejr sikre sig oprykning til 2. division. Holdet har kun tabt en enkelt ud af 19 kampe. Det var til DHG, Odense, der vandt med de ret bemærkelsesværdige cifre 20-17.

KFUM måtte i de to klubbers første indbyrdes opgør lægge ryg til et nederlag på 19-26 og har noget at gøre godt fra den seneste kamp mod Fredericia HK, hvor det blev til et nederlag på 16-26.

- Vi skal først og fremmest bevise over for os selv, at vi godt kan spille håndbold. Der bliver lavet for mange fejl i kampene. Det skal trænes væk, men det er svært, når tilslutningen til træning ikke er ret god, siger træner Mark Boulton.

- Men vi har før slået nummer ét på hjemmebane, tilføjer han.

Der er tvivl om Katrine Skov. Til gengæld er Marie Timm klar igen.

Team Haderslev KFUM - Tved

Håndbold, 3. division, kvinder

Søndag kl. 18.00, Haderslev Idrætscenter