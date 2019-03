KFUM slutter på udebane

HADERSLEV: Begge Team Haderslev KFUM's håndboldhold i 3. division slutter sæsonen af på udebane, og ingen af holdene har andet end æren at spille for.

Mændene skal lørdag en tur til TM Tønder i noget, der ligner et lokalopgør. Heller ikke hjemmeholdet har længere noget at spille for. KFUM kan med en sejr slutte på en plads som nummer syv.

I den første kamp vandt KFUM sikkert med 35-24.

Kvinderne skal søndag til Odense, hvor DSIO venter.

Uanset resultatet ender KFUM som nummer otte. Fynboerne spiller for at undgå den tredjesidsteplads, hvor der skal spilles om at blive i rækken.

KFUM vandt i første spillerunde med 25-22.