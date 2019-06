K: Lad os få en bred debat om Damparken

Opfordringen kommer fra formanden for kulturudvalget, Kjeld Thrane (K), i kølvandet på foreningen By og Lands beslutning om at rejse en fredningssag. Foreningen er ved at færdiggøre materiale, der skal sendes til fredningsmyndighederne.

Samme betænkeligheder har Kjeld Thrane. De to stod på hver sin side af debatten, da bagermester Steen Skallebæk i 2017 offentliggjorde planer for en restaurant for enden af Bispebro.

- Umiddelbart vil jeg sige, at det er en god idé, men jeg kan ikke gennemskue konsekvenserne af en fredning. For jeg vil heller ikke lade mig begrænse. Hvor låst bliver vi? Må vi ændre en vandløb? Jeg ville simpelthen udtale mig på et usikkert grundlag.

Grønt åndehul

Søren Rishøj fandt, at det var en dårlig idé at placere en restaurant midt i "Haderslevs grønne åndehul", mens Kjeld Thrane mente, at restauranten godt kunne indpasses i parken og bevare den som det, han kaldte byens baghave.

I dag understreger Kjeld Thrane, at han ikke vil have Damparken "plastret til med byggeri".

Formanden for foreningen By og Land, Helge Jacobsen siger, at ansøgningen om en fredning er på vej, fordi Damparken er så speciel.

- Det er et af de bedste og smukkeste stykker landskabsarkitektur, vi har, sagde han til JydskeVestkysten den 2. juni.

Steen Skallebæk opgav senere ideen om en restaurant ved inderdammen. Kjeld Thrane mener derfor, at en debat om Damparkens brug kommer i rette tid, fordi der ikke ligger et konkret projekt:

- Hvis der er et sådan projekt, kan man godt blive betaget af det, og så kommer til det styre debatten, mener han.

Danmarks Naturfredningsforening opfordrede sidste år danskerne til at bede om at få deres byparker fredet. Foreningen argumenterede med, at flere flytter til byerne, og det øger behovet for grønne åndehuller. Naturfredningsforeningen har rejst fredningssager for byparker i landets tre største byer, fordi kommunerne ikke ville.