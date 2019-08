Berit Bilde er med sin sejr i hundesporten agility, ved de jyske mesterskaber i Hedensted, blevet mester for femte år i streg. Sporten er for hende ikke kun det - en sport. Det er også et frirum, hvor hendes tanker opløses og sanser skærpes.

SØNDER VILSTRUP: Hun er så tæt, som man kan komme på en hundehvisker. Berit Bilde kan nemlig kalde sig for jysk mester for femte år i træk i den fartfyldte hundesport agility. - Vinderløbet sad lige i skabet. Der var ikke sat så meget som en fod forkert, siger Berit Bilde. Sejren kom dog som en overraskelse for hende, fordi hun ikke havde regnet med, at hunden, Mic Mic, kunne være en kandidat til førstepladsen. De to havde ikke haft særlig mange turer på banen før de jyske mesterskaber i Hedensted, og erfaring med hunden på agilitybanen er vigtig. - Vi havde før misforstået hinanden på nogle andre baner. Så da vi vandt, blev jeg helt vild glad. Det var Mic Mics første titel, det gjorde mig lidt rørt. Men man behøver ikke at vinde for at have det fedt med sporten, men det er federe at vinde. Det er glasuren på kransekagen, siger den 47-årige jyske mester, der gør hundene skarpe på træningsbanen hjemme i baghaven. Hun har været aktiv i sporten siden 1991 og har nu høstet seks pokaler i disciplinen med tre forskellige hunde. Det har været i jagten på pokaler men også en forfølgelse af total ro. - Jeg kobler meget af, når jeg laver ting sammen med mine hunde. For mig er hundesporten som at sætte sin telefon til opladning. Jeg tænker ikke på noget, siger hun. Der er reserveret en helt særlig plads til sporten hos Berit Bilde. Især når hun skal løbe det afgørende finaleløb, som hun sammenligner med en rus. En beruselse hun har svært ved at leve uden og nemt ved at finde frem, når hun skal tænke på noget rart. - Det er mine drugs. Den rus kan jeg blive helt væk i, siger den femdobbelte jyske mester og tre gange nummer to ved danmarksmesterskaberne i agility.

Fakta Agility er en fartfyldt sportsgren, hvor en hundefører guider sin hund igennem en forhindringsbane.

Føreren og hunden skal nå igennem banen så hurtigt som muligt og gerne uden fejl.

Banen kan bestå af flere forskellige forhindringer såsom slalom-løb, balancebomme og tuneller.

Det er kun hundeføreren, der kan inspicere banen, inden løbet går igang. Når hunden sætter sine poter på banen, er det første gang. Det er op til hundeføreren at guide hunden igennem forhindringsbanen.

Den 21. og 22. september er der DM i Langeskov.

Et frirum Selvom det er Berit, der får lov til at løfte pokalen, så har Mic Mic ligeså stor en andel i sejren. Det er netop forholdet til hunden og relationerne derimellem, der er vigtige under et agilityløb. Og den tilknytning til hunden har hun også udenfor banen. - Hundene betyder rigtig meget. Der ligger et frirum i dem. De er hengivne og betingelsesløse. De har bragt mig sammen med mange mennesker og givet mig mange gode venskaber, siger Berit Bilde, som også har været til VM og andre mesterskaber i Europa med sine hunde. For hende handler agility om at kunne give hendes hunde et aktivt liv, hvor de bliver stimuleret og bruger sig selv fysisk og mentalt. - Når det sker, så ser jeg vores samarbejde som win-win, siger hun. Mic Mic skal være klar igen den 21. og 22. september, når Berit farer til Langeskov for at dyste om at blive danmarksmester.

Se Berit Bildes finaleomgang, der sikrede hende førstepladsen ved de jyske mesterskaber i agility.

Video: Privatvideo