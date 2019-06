Juncker trillede årets Kløften Festival i gang

Musikken på Kløften Festival

TORSDAGBeachscenen:



Junker, kl. 17 - 18.45



k-Phax, kl. 19.15 - 20.30



Weal, kl. 21.30 - 22.45



Store Scene:



WhoMadeWho, kl. 20.30 - 21.45



Nephew, kl. 22.45 - 00.00



FREDAG



Store Scene:



Magtens korridorer, kl. 15.30 - 16.45



Anne, Sanne & Lis, kl. 18.15 - 19.30



Jacob Dinesen, kl. 21 - 22.15



The Minds of 99, kl. 23.45 - 01.



Bakkescenen:



Bikstok, kl. 17. 18.15



Italobrothers og DJ Aligator, kl. 19.45 - 21



Dodo & The Dodos, kl. 22.30 - 23.45



Teltscenen:



Silas Bjerregaard, kl. 16.30 - 17.45



The William Blakes, kl. 19.15 - 20.30



Skullclub, kl, 22 - 23.15



Pubscenen:



Frederik Damkaer, kl. 15.45 - 16.45



Nalle & his crazy Ivans med Søren Rislund, kl. 18.30 - 19.30



Annika Aakjær, kl. 21.15 - 22.15



Bo Evers, kl. 00 - 01.



Beachscenen:



KARENINA, kl. 18 - 19



IAMJJ, kl. 20.45 - 21.45



Mike Andersen, kl. 23.30 - 00.30.



LØRDAG



Store Scene:



SMUK med Michelle Birkballe, kl. 12 - 13.15



Rasmus Walter, kl. 14.45 - 16



Djämes Braun, kl. 17.45 - 19



Node, kl. 20.45 - 22



Gnags, kl. 23.45 - 01



Bakkescenen:



John Mogensen v/ Rasmus Bjerg, kl. 13.15 - 14.30



Hjalmer, kl. 16.15 - 17.30



Thøger Dixgaard, kl. 19.15 - 20.30



Barcode Brothers DJ Sash, kl. 22.15 - 23.30



Teltscenen:



Per Vers, kl. 13.30 - 14.45



Lightwave Empire, kl. 16.15 - 17.30



Woodstock 69, kl. 19.15 - 20.30



Superloader, kl. 22.15 - 23.30



Pubscenen:



Mike & Finn, kl. 14.45 - 15.45



Mathilde Falch, kl. 17.45 - 18.45



Johnny Madsen Jam, kl. 20.45 - 21.45



Tom Donovan, kl. 23.45 - 00.45



Beachscenen;



Esben Kronborg, kl. 15 - 16



Søn, kl. 17.45 - 18.45



Barsalona, kl. 20.45 - 21.45



Mike Tramp, kl. 23.45 - 00.45.