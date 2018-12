Julemanden overraskede fireårige Villum

HADERSLEV: Der var 6-700 besvarelser i årets konkurrence om en julegave fra Haderslev Butikkerne. Men kun én vinder; han hed Villum og var fire år.

I weekenden fik han derfor et lidt tidligt besøg af julemanden. Hans øjne strålede, og hans mund var stum, da han åbnede døren i Vestergade for den røde mand. Men så var julemanden ved at vælte Rudolf i døråbningen.

- Julemand, pas på!

Mere fik han ikke sagt, for gaven - med en stor æske Playmobil - skulle pakkes op og overhældes med slik - det ville Pyrus have elsket - og så skulle Villum og hans søskende prøve, om de kunne få julemandens klokke til at ringe. Det kunne de ikke. Det kan kun julemanden, for klokken er magisk - lige som julemanden.

- Det var en dreng af få ord, konstaterede Henning Ebsen bagefter inde bag det store hvide skæg og tilføjede:

- Mange gange bliver de helt lammede, når de får besøg af julemanden.

Det var femte år i træk, at et lokalt barn var så heldigt.