Julemanden fangede butikstyv

Ældre kvinde stoppede to hele ænder og andet julemad ind under blusen.

HADERSLEV: En ældre dame, kendt for at være en notorisk butikstyv, forregnede sig torsdag, da hun var i Kvickly for at handle. Hun havde proppet lidt af hvert ind under tøjet; blandt andet to ænder, smør og salat.

Men det havde julemanden set. Så han stillede sig op i udgangen og ventede på hende. Da hun var på vej ud med både indkøbte og stjålne varer, stoppede han kvinden med ordene:

- Du er kunde nummer 1000; du har vundet et gavekort!

Kvinden blev meget overrasket og glad.

- Jeg har aldrig vundet noget, sagde hun og spurgte til gavekortets størrelse.

Det var på 500 kroner, men hun skulle lige komme med bagud til kontoret for at få det, så hun fulgte stille og roligt med.