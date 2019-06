En 44-årig mand har siden 2013 skjult sig for politiet, men nu har anklagemyndigheden tabt tålmodigheden. Manden er dømt i retten i Sønderborg uden at være til stede.

Sønderborg/Haderslev: Det kostede en 44-årig mand 40 dages ubetinget fængsel for et overfald og ulovlig tvang overfor JydskeVestkystens retsreporter Larz Grabau. Den 44-årige fik ingen rabat på grund af, det er en gammel sag. Tværtimod. Manden har skjult sig gennem årene og ikke været med til at sagen kunne afsluttes.

Journalisten blev overfaldet helt tilbage til den 29. oktober 2013 på domhuset i Haderslev, og siden har der været et utal af forsøg på at få gennemført en retssag mod den 44-årige mand, der er tidligere bokser og lokalpolitiker i Haderslev.

Anklagemyndigheden har gennem snart seks år forsøgt at få manden til at møde op i retten via forkyndelse på blandt andet e-boks. Senest har en politipatrulje været på mandens bopæl i det sydjyske område, hvor han bor sammen med sin far. Faderen har ingen idé om, hvor sønnen opholder sig, men kunne fortælle politiet, at sønnen rejser meget.

Heller ikke ved torsdagens retsmøde i Sønderborg mødte den 44-årige mand op, og heller ikke forsvareren Erik Johannsen har haft kontakt med sin klient.

Derfor foreslog anklager Henning Fuglsang Sørensen retsformand Kim Grunnet, at nu skal sagen afsluttes, uanset om den 44-årige forsøger at komme under radaren og lege kispus med både politiet i Tyskland og Danmark. Derfor blev retssagen gennemført, uden at den tiltale var tilstede i retten.