RETTELSE: I artiklen om konkursen på Stutteri Jens Kvist i Gram var der en fejl, som kyndige hestefolk (hvilket ikke omfatter journalisten bag artiklen) har gjort redaktionen opmærksom på. En vallak, som er en kastreret hingst, kan ikke være en hingst.

I artiklen om konkursen står skrevet: 'Lige nu (mandag kl. 16.40, red.) er det højeste bud på 41.500 kroner. Det er hingsten, en vallak, For Life, der har opnået det bud'.

Fik her til formiddag følgende besked fra en hestekender: 'Jeg vil blot sende en venlig forklaring: En hingst er en han-hest med udstyr - en vallak er kastreret og uden klokkeværk. Jeg antager, du ikke er hestemenneske, men den omtalte kan ikke være begge dele.'

Hertil svarede undertegnede:

'Tusind tak for din besked. Altså, er vi ikke enige om, at en hingst er en dreng, og selv om den er kastreret, så er den vel stadig en dreng, bare uden formeringsevner? (Jeg googlede ellers det der vallak...).

Svaret herpå lød:

'Nej - En hingst betyder dreng med formeringsevner - vallak er en uden. Den kan fysisk ikke være begge dele, selvom jeg forstår din logik. Ligesom vædder (får) på engelsk: ram (med kugler) wether (uden kugler). Det bedste eksempel. Det er ikke ligesom en hankat, der er en hankat - ligemeget om den har kugler eller ej. Men du har fået hestefolk til at grine - og det er jo altid skønt'.

Undertegnede kunne ikke være mere enig, men det giver stadig ingen mening, om end der nok er dem, der ville sige, at hesteverdenen er et hestehoved foran menneskeverdenen, hvor bølgerne ind i mellem går højt om kønsneutralitet. Hvorom alt er: Journalisten beklager fejlen, den skal ikke lægge redaktionen til last.