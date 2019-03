Jonna Tveskov er ny kommunal chef for teknik og miljø

Haderslev Kommune: Et enigt ansættelsesudvalg har besluttet at pege på 45-årige Jonna Tveskov, som ny chef for Teknik og Miljø i Haderslev Kommune. Jonna Tveskov er nuværende leder af miljøafdelingen i Teknik og Miljø og har været ansat i Haderslev Kommune siden 2007.

- Teknik og Miljø har de senere år været igennem en positiv udvikling, hvis succes Jonna Tveskov har haft en stor del af æren for. Jeg ser frem til, at Jonna Tveskov overtager stafetten som chef, hvilket hun har de bedste forudsætninger for. Jonna nyder stor tillid internt både i organisationen og politisk, udtaler direktør for Erhvervs- og Borgerservice, Rune Larsson, i en pressemeddelelse.

Jonna Tveskov er uddannet biolog med en diplom i ledelse. Hun er gift med Erik, og sammen har de to børn. Familien bor i Starup. I fritiden er hun aktiv med løb og frivillig i den lokale idrætsforening.