Jonna: SMUK er i toppen af musikkens superliga

SMUK på Gravene

SMUKs sommerkoncert på Gravene er efterhånden blevet en tradition. Det er orkesteret måde at takke lokalområdet for den store opbakning, der er til orkesteret. SMUKs støtteforening har nu over 3000 medlemmer. Et husstandsmedlemskab koster 100 kroner om året, og 70 kroner for en enkeltperson. SMUK står for Slesvigske Musikkorps.