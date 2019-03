Jonas og Jakob sætter gang i grøn ungdomsbevægelse

27-årige Jonas Ryan og den 22-årige Jokob Planch Larsten er studerende på UC Syd. De er bekymrede over klimakrisen og ønsker at sætte sagen allerøverst på den politiske dagsorden lokalt, nationalt og globalt. Derfor har de taget initiativ til, at der etableres en afdeling af Den Grønne Studenterbevægelse i Haderslev. Der er opstartsmøde tirsdag. Foto: Jacob Schultz

To studerende fra UC Syd har taget initiativ til, at der etableres en lokalafdeling af Den Grønne Studenterbevægelse i Haderslev. Der er opstartsmødet for afdelingen, der har klimakrisen som omdrejningspunkt, 26. marts.

To unge studerende på UC Syd vil have klimaet til at stå allerøverst på den politiske dagsorden - lokalt, nationalt og globalt. 27-årige Jonas Ryan og 22-årige Jakob Planch er derfor gået sammen om at etablere en lokal afdeling af Den Grønne Studenterbevægelse i Haderslev. Tirsdag den 26. marts klokken 19 har de indkaldt til opstartsmøde i Slotsgade 25. - Vi vil give unge mulighed for at hoppe med på vognen og tage action. Det handler om at råbe politikerne op, så der kan ske et radikalt skift i den måde, som klimakrisen håndteres på , siger de to studerende, der på andet semester studerer lyddesign i Haderslev.

Den Grønne Studenterbevægelse Den Grønne Studenterbevægelse arbejder for en grønnere fremtid for Danmark.Bevægelsen mener, at verden befinder sig midt i en biodiversitets- og klimakrise, der vokser dag for dag. For at løse udfordringerne og mindske skaderne, er det derfor ifølge bevægelsen vigtigt, at der sker handling nu. Den Grønne Studenterbevægelse består af mennesker der går ind for rettidig omhu og har lyst til at passe på det mangfoldige liv, der lever her på Jorden.Læs mere på www.dgsb.dk

Foto: Jacob Schultz Jonas Ryan og Jakob Planch Larsen er begge fra Hillerød. De går på 2. semester på UC Syd, hvor de studerer lyddesign. De drømmer om en fremtid med musik, men også en fremtid, hvor de og deres børn kan eksistere. Derfor skal CO2-udledningen reduceeres. Foto: Jacob Schultz

Et faktum Med deres initiativ bliver Haderslev efter København, Aarhus, Odense, Aalborg og Roskilde den sjette by, der får en afdeling af Den Grønne Studenterbevægelse. - Vi synes ikke, kampen skal være forbeholdt de største byer, og det er nødvendigt med handling her og nu, det gælder vores fælles fremtid, siger Jonas og Jakob, der ikke lægger skjul på, at de er dybt bekymrede for fremtiden - deres egen og deres børns - og ikke forstår de såkaldt "voksnes" manglende initiativ. - Klimakrisen er et faktum. Førende videnskabs- og klimaforskere har sagt, at de næste fem til 12 år er afgørende for, hvordan klimaet og vores planets fremtid kommer til at se ud i de næste mange hundrede år, siger Jakob, som håber, at lokalafdelingen af Den Grønne Studenterbevægelse kan blive en platform for unge, der deler hans bekymring. Jonas er enig: - Det er katastrofalt og ansvarsløst bare at lade stå til. Vi bliver nødt til at handle og ændre en række ting radikalt, lyder det fra ham.

Løsninger og muligheder Klimastrejker, workshops og forskellige andre arrangementer skal ifølge Jonas og Jakob være med til skubbe gang i en markant politisk holdningsændring, der ikke ligger flere årtier ude i fremtiden, men finder sted her og nu. På kort sigt har Jakob en række bud på, hvad der skal til: - For det første skal regeringen komme med en konkret handleplan for, hvordan CO2-udslippet reduceres til nul procent på nationalt plan i løbet af ti år. Desuden skal vi have en klimalov, så man ikke uden konsekvenser kan udlede CO2. Endelig skal der stilles strenge krav til kødproduktionen, og der skal laves en plan for nedskæring af landbrugets udbredelse. Der skal plantes mere skov, som kan binde CO2, og biodiversiteten skal sikres, siger han. Langsigtet mener Jonas, der skal investeres penge: - I Danmark går det godt økonomisk, og vi skal derfor investere penge i forskning, så der kan findes løsninger i form af grøn energi og viden om, hvad man konkret kan gøre for at nedsætte CO2-udledningen.

Partiløs bevægelse Den Grønne Studenterbevægelse tilhører ikke et politisk parti og er ifølge Jakob og Jonas først og sidst en platform for unge, der kan givet klimaet og fremtiden en stemme. Håb for fremtiden er vigtig, mener de to unge mænd. Jonas er for nylig blevet onkel, og drømmen om fortsat at kunne spille magisk musik er for ham ikke det mest afgørende. - Det giver stof til eftertanke, min søster har lige fået en baby, og jeg får også engang børn og dermed følger der et ansvar, forklarer han. - Ja, det gælder min fremtid. Vi er mildest talt kommet alt for langt ud. Når vi skader økosystemet, så får vi klimaflygtninge og verdenssamfundet kan ende i kaos. Vi må gøre noget, siger Jakob, der lige som Jonas i mange føler, at han ikke kun kan nøjes med at koncentrere sig om sin egen fremtid som musikproducer.

Klimavenlig livsstil Den Grønne Studenterbevægelse er er én af måderne. Personligt forsøger både Jakob og Jonas også at leve så grønt og klimavenligt som muligt: - Man kan jo lade være med at spise kød, cykle i stedet for at køre bil, siger Jonas, som med undtagelse af sine sokker går i genbrugstøj: - Og jeg flyver kun en gang hvert andet år, når jeg besøger min familie i Nordnorge, tilføjer han og er klar over, at det som ung og studerende måske er lettere for ham end for mennesker med job, hus og lån: - Nogen bliver nødt til at gå forrest. Klimaet og klodens fremtid er vores fremtid.