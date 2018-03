Johannes Korsager fra Over Jerstal vandt landsmesterskab i badminton

Over Jerstal: Johannes Korsager fra Over Jerstal har vundet DGIs Landsmesterskab i badminton for U15A rækken.

Johannes startede med at spille badminton i Over Jerstal som et vintersupplement til gokart. Efter at han var nødt til at droppe gokart på grund af økonomien satsede han på badminton og flyttede træningen til Vojens. Da der kun var træning én til to gange om ugen deltog han i Sønderjyllands talenttræning. Her mødte han Niels, som var træner både på talenttræningen og i Dybbøl. Efter en snak omkring hvordan Johannes kunne udvikle sig bedst, valgte han i sommeren 2016 at prøvetræne i Dybbøl. Siden er det kun gået fremad. Fra U13B til U13M det første år og oprykning til U15A og nu U15M.

I dag træner Johannes Korsager fire dage om ugen og håber fra april at starte med morgentræning oven i.