Jønnes Grill laver hotdogkonkurrence til fordel for Natteravnene

HADERSLEV: Spis alle de hotdogs, du kan og vær med til at støtte Natteravnene i Haderslev

så er der igen mulighed for at gå spis-amok i hotdogs hos Jønnes Grill i Haderslev.

Konkurrencen finder sted fredag den 16. august fra kl. 20.00. - Deltagerne vil blive inddelt i hold, og vinderen fra hvert hold går videre til finalen fredag den 23. august. Vinderen får sit navn på "Wall Of Fame" i butikken og selvfølgelig en præmie, fortæller Maya Troldahl, indehaver af Jønnes Grill i en pressemeddelelse. Reglerne er enkle: Spis så mange Jønnes hotdogs som muligt på 15 minutter.

I en Jønnes hotdog er der et stort hotdogbrød, sennep, frankfurter, remoulade, ketchup, ristede løg, rå løg og agurkesalat.

Deltagerne har mulighed for at fravælge to ingredienser for eksempel sennep og ristede løg. Brød og pølse kan ikke fravælges. Der regnes kun i hele hotdogs, eventuelle påbegyndte eller "returvarer" tælles ikke med. Der skylles ned med Cocio. Ved tilmelding betales 100 kroner pr. person. Ved konkurrencens afslutning vil et beløb svarende til 100 kroner pr. deltager blive doneret til Natteravnene i Haderslev. Tilmeldingsgebyret kan betales i grillen eller på MobilePay nr. 20738 (i kommentarfeltet skriver man "HHH + sit navn"). Sidste frist for tilmelding og betaling er søndag den 11. august.